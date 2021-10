Herbstliche Woche mit Regen und viel Wind erwartet

Offenbach Das vielerorts spätsommerliche Wetter der vergangenen Tage verabschiedet sich aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Bereits am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Regen, stürmischen Wind und herbstliche 16 bis 19 Grad in den Hochlagen.

„Es ist am Wochenende ganz schön was los in der Wetterküche“, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.