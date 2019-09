Herbstlicher Mittwoch mit Regen und maximal 19 Grad erwartet

Pfützen haben sich auf im Regen stehenden Flip Flops gebildet. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild.

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt regnerisch. Am Mittwochvormittag ist es meist stark bewölkt und von Südwesten her ziehen Schauer durch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

