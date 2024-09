Wetterbericht Herbstliches Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

In den kommenden Tagen soll das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselhaft und kühler werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es zunächst stark bewölkt bei gebietsweisen Schauern. Im Tagesverlauf lockert es sich vom Nordwesten her auf und es gibt einzelne Schauer. Im Norden sind einzelne kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Im Süden bleibt es dann oft auch trocken. Maximal steigen die Thermometer auf 13 bis 17 Grad.