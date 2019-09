Herbstliches Wetter in Sicht: Kalte Nächte

Schafe auf dem Loreleyplateau. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Mainz Es wird herbstlich und weitgehend trocken in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und Saarland. Polarluft ziehe vom Norden her über Deutschland, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit.

„Diese Luft wird den kompletten westdeutschen Raum fluten“, sagte ein Meteorologe. Das Ergebnis: Die Temperaturen bleiben meist unter der 20-Grad-Marke.

Am Dienstag sollen anfangs noch Wolken den Himmel bedecken, später soll es dann überall freundlich sein. Es bleibe oft niederschlagsfrei, erklärten die Meteorologen. Am wärmsten werde es in der Pfalz und im Saarland mit Spitzenwerten bis 23 Grad - sonst seien es nur bis zu 19 Grad. In der Nacht sollen die Temperaturen purzeln - auf bis zu fünf Grad, in Hochlagen auf drei Grad.