Herbstsynode befasst sich mit Personalien und Finanzen

Der Landesbischof trägt bei der Pressekonferenz ein großes goldenes Kreuz um den Hals. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild.

Frankfurt/Main Mehr als 140 Delegierte der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau haben sich zu Beginn ihrer Herbstsynode am Mittwoch mit Personalien und Finanzen befasst. Die stellvertretende Kirchenpräsidentin Ulrike Scherf wurde in ihrem Amt wiedergewählt.

Sie erhielt 115 von 118 abgegebenen Stimmen, wie ein Kirchensprecher sagte. Die 55-jährige Theologin übt das Amt bereits seit 2013 aus.

Die EKHN solle sich nicht zu einer Vereinskirche entwickeln, „die sich vor allem um sich selbst dreht“, sagte Scherf in ihrer Bewerbungsrede. Auch mit weniger Mitteln und Mitgliedern müsse die EKHN eine Kirche bleiben, die „in der Welt steht und ihren Auftrag für und mit möglichst vielen Menschen sichtbar und erfahrbar lebt“.

Auf der Tagesordnung der Vertreter von mehr als 1,5 Millionen EKHN-Mitgliedern in 1132 Gemeinden in Hessen und Rheinland-Pfalz stand auch der Haushalt des kommenden Jahres. Der geplante Haushalt hat nach EKHN-Angaben ein Volumen von 709 Millionen Euro und soll voraussichtlich am Freitag beschlossen werden. Zudem sollte am Mittwochnachmittag über die aktuelle Situation von Flüchtlingen diskutiert werden.