Wetterprognose Herbstwetter mit kurzer Pause am Sonntag

Auch für die kommenden Tage müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf trübes Nass einstellen. Eine kurze Pause davon gibt es nur am Sonntag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. An diesem Samstag soll es bei wechselnder Bewölkung örtlich Schauer geben. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 16 Grad, in höheren Lagen nur auf 9 bis 13 Grad. Es weht nur schwacher bis mäßiger Wind, bei Schauern kommen jedoch Böen auf. In der Nacht zum Sonntag regnet es überwiegend nicht mehr, die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 2 Grad.