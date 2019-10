Herbstzeit ist Wildwechselzeit: Warnung vor Wildunfällen

Gensingen/Koblenz Plötzlich reflektieren im Dunklen zwei Rehaugen das Scheinwerferlicht: Viele Autofahrer kennen diesen Schreckmoment. Wenn Wildtiere eine Straße queren, kann es gefährlich werden. Besonders im Herbst mit Dämmerung, Nebel, Nässe und rutschigem Laub auf der Fahrbahn.

Rund 23 400 Wildunfälle sind 2018 in Rheinland-Pfalz registriert worden, wie der Sprecher des Landesjagdverbandes im rheinhessischen Gensingen, Günther Klein, mitteilt. Meist erwische es Rehe, die in der Dämmerung besonders aktiv seien: „Die gehen dann vom Schlafzimmer ins Esszimmer rüber.“

Am häufigsten krache es mit Beteiligung von Wild im waldreichen Norden und Westen des Landes, also im Taunus, Westerwald, Hunsrück und in der Eifel. Im Süden bilde der Pfälzerwald einen Schwerpunkt. 2017 waren laut Klein sogar rund 25 100 Wildunfälle im Land gezählt worden. Ungünstigeres Wetter, mehr Verkehr, höherer sichtraubender Straßenrandbewuchs, natürliche Bestandsschwankungen beim Wild? „Da können viele Faktoren mitspielen“, sagt der Verbandssprecher. Die genauen Ursachen für den leichten Rückgang der Zahl der Wildunfälle im Jahresvergleich 2017 und 2018 seien unklar.