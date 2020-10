Hering betont Befugnisse der Länderparlamente in Pandemie

Mainz Der Präsident des rheinland-pfälzischen Landtags, Hendrik Hering, hat die Befugnisse der Länderparlamente in der Corona-Pandemie betont und zugleich vom Bund eine Präzision des Infektionsschutzgesetzes gefordert.

„Das Grundgesetz bietet Landesparlamenten (in Artikel 80, Absatz 4) einen Weg, Verordnungen der Landesregierungen sowohl aufzuheben, zu ersetzen, als auch zu verändern“, sagte Hering der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Dies habe ein von ihm in Auftrag gegebenes Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags ergeben.