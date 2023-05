Landtag Hering, Dreyer und Voßkuhle würdigen die Landesverfassung

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) haben den Wert der Landesverfassung für Demokratie, Rechtsstaat und das gesellschaftliches Zusammenleben hervor gehoben. „Wir feiern heute, dass die rheinland-pfälzische Verfassung unserer Gesellschaft Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ermöglicht und sichert“, sagte Dreyer am Donnerstag beim Festakt zum Verfassungstag im Mainzer Landtag. „Zugleich ruft uns dieser Tag in Erinnerung, wie kostbar und wertvoll das ist, was wir seit 76 Jahren leben können.“ Am 18. Mai 1947 haben die Menschen in Rheinland-Pfalz der Landesverfassung zugestimmt.