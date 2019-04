später lesen Hering für Brexit-Verschiebung um zwei Jahre Teilen

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering hält eine Verschiebung des Brexits um etwa zwei Jahre für das Klügste. „In dieser Situation ist doch keine Entscheidung möglich, die halbwegs Akzeptanz in Großbritannien findet“, sagte Hering in einem Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. dpa