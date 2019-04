später lesen Hering für Bürgerdialog und gegen mehr direkte Demokratie Teilen

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) ist für die Ausweitung der Bürgerbeteiligung und des Bürgerdialogs vor parlamentarischen Entscheidungen. „Als Landtag wollen wir noch in dieser Wahlperiode ein digitales Beteiligungsportal einführen“, kündigte er im Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz an. dpa