Hering sieht starkes Interesse von Schülern an Politik

Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) sieht bei Schülern ein großes Interesse an sachlichen, politischen Diskussionen. „Das Interesse am Landtag ist sehr hoch“, sagte Hering in einem Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. dpa