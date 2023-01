Kriminalität : Mord an 56-Jährigem in der Eifel: Bundeskriminalamt in Ermittlungen eingeschaltet - update

Beamte der Trierer Spurensicherung am Tatort im Eifelort Hersdorf. Foto: Fritz-Peter Linden

Exklusiv Hersdorf Der gewaltsamen Tod eines 56-jährigen Eifelers hat die Region erschüttert. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Was bisher bekannt ist:

Nach dem Gewaltverbrechen an einem 56-jährigen im Eifelort Hersdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) fahnden die Trierer Mordermittler weiter nach zwei unbekannten Männern. Die beiden waren in der Nacht zum Sonntag von Zeugen vor dem Haus des Getöteten gesehen worden. Einer der Männer hatte einen Vollbart, der andere trug eine Gesichtsmaske. Nach neuesten Informationen wurden die beiden unbekannten Männer am frühen Sonntagmorgen zwischen 3 und 4 Uhr auf der Landstraße L 16 zwischen Hersdorf und Schönecken gesehen. Das Duo könnte etwas mit dem gewaltsamen Tod des 56-Jährigen zu tun haben.

Der Eifeler war am Montag von Polizisten tot im oberen Geschoss seines Hauses aufgefunden worden, das er allein bewohnt hatte. Nach Informationen unserer Redaktion war der 56-Jährige erschlagen worden. Einen Sturz halten die Ermittler angesichts der Spurenlage für ausgeschlossen.

Anfangs hatte es geheißen, Kollegen des Mannes hätten sich bei der Polizei gemeldet, nachdem er nicht auf der Arbeit erschienen war. Tatsächlich hatte der Getötete am Montagmorgen einen anderen Mitarbeiter in Schönecken abholen und zur Arbeit bei einem Getränkehandel in Weinsheim mitnehmen sollen. Die Polizei wurde allerdings, wie ein Bekannter des 56-Jährigen gegenüber unserer Zeitung sagt, von einer Nachbarin alarmiert: „Weil sein Auto offen stand. Da hat sie gedacht: Da stimmt was nicht, das macht der sonst nie.“

Die Hintergründe der Gewalttat sind noch unklar. Die Trierer Kripo hat eine 30-köpfige Sonderkommission eingerichtet, die – in Anlehnung an den Nachnamen des Mannes – „Lachs“ heißt. Auch am Mittwoch wird die Spurensicherung in dem knapp 500-Seelen-Ort in der Verbandsgemeinde Prüm fortgesetzt. Die Mitglieder der Soko werden dabei von Beamten des Bundeskriminalamts (BKA) in Wiesbaden unterstützt – „mit technischen Mitteln“, sagt Polizeisprecher Marc Fleischmann. Das BKA verfüge über Equipment, „das wir hier nicht haben“.

Mordfall in der Eifel: In Hersdorf wurde der Getötete am Montag in seinem Haus gefunden. Foto: Fritz-Peter Linden

Der Leichnam des Getöteten war am Dienstag obduziert worden. Dabei habe sich bestätigt, dass der 56-Jährige gewaltsam ums Leben gekommen sei, sagt Fleischmann am Mittwochmorgen. Konkretere Angaben will er „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht machen.

Alle, die den Getöteten kannten, schildern ihn als ruhig, freundlich und zuvorkommend: „Das war ein ganz, ganz guter Mensch“, sagt einer von ihnen mit Nachdruck. Der Vermieter des 56-Jährigen, der im Haus direkt daneben wohnt, bestätigt das: „Sehr freundlich. Und immer hilfsbereit. Wir sind nur zwei Jahre auseinander und haben beide im April Geburtstag. Manchmal haben wir den auch zusammen gefeiert.“ Das Verhältnis zueinander sei ein freundschaftliches gewesen. Anlass zu Ärger oder Streit habe es nie gegeben.

Die von der Kripo Trier eingerichtete Sonderkommission bittet Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag Personen in Hersdorf und auf der Straße Richtung Schönecken gesehen haben oder Hinweise zu den beiden bislang unbekannten Männern geben können, sich unter 0651/9779-2480 zu melden.