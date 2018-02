später lesen Hersteller: In Köln sind die Karnevalsorden besonders groß FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Twittern

Teilen



Karnevalsorden in der Jecken-Hochburg Köln fallen einem Experten zufolge besonders ins Auge. „Man kann generell sagen, dass die Orden in Köln größer sind als die in Mainz“, betonte der Geschäftsführer des Unternehmens Zinnhannes, Wolf Schneider, in Krummenau im Hunsrück. Und er muss es wissen: Seine Firma stellt jedes Jahr rund 170 000 Orden und Ehrenzeichen für Jecken auch in den närrischen Metropolen Köln und Mainz her. dpa