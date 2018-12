später lesen Hersteller registrieren zunehmende Nachfrage nach Crémant FOTO: Stevens Frémont FOTO: Stevens Frémont Teilen

Gastronomie und Fachhandel verzeichnen nach Einschätzung des Deutschen Weininstituts eine zunehmende Nachfrage nach Sekt der Gattung Crémant. „Wir stellen einen feinen, aber beständigen Trend zu Crémant fest“, also hochwertigen Sekt in französischer Tradition, sagt auch der Sprecher der Henkell-Geschäftsführung in Wiesbaden, Andreas Brokemper. dpa