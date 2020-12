Hertha mit Tousart, Zeefuik und Cunha: Auch Mainz rotiert

Herthas Trainer Bruno Labbadia. Foto: Odd Andersen/AFP-Pool/dpa/Archivbild

Berlin Bruno Labbadia setzt im Bundesliga-Spiel von Hertha BSC gegen Mainz 05 auf Rückkehrer Matheus Cunha und den Franzosen Lucas Tousart in der Startformation. Das Duo ersetzt am Dienstagabend im Olympiastadion in der Offensive Vladimir Darida und Dodi Lukebakio, die auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen.

