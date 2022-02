Hessischer Landtag gedenkt getöteten Polizisten

Wiesbaden Der hessische Landtag hat den getöteten Polizisten in der Pfalz gedacht. Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) sprach am Dienstag im Parlament in Wiesbaden von feigen Morden. Das kaltblütige und heimtückische Verbrechen mache fassungslos.

Am frühen Montagmorgen waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Pfalz in der Nähe der Kreisstadt Kusel erschossen worden. Am Montagabend wurden zwei Deutsche festgenommen. Die Verdächtigen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

© dpa-infocom, dpa:220201-99-932421/3

(dpa)