Erneuerbare Energie Sechs mal so hoch wie die Mariensäule: Windrad-Riese bei Meckel genehmigt

Von wegen Größe spielt keine Rolle! In Meckel (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist nun ein Windrad genehmigt worden, das rekordverdächtig riesig erscheint. Die von der Windpark Meckel GmbH geplante Anlage des Typs Vestas V162 hat eine Nabenhöhe von sage und schreibe 169 Metern. Zum Vergleich: Damit liegt schon die Nabe höher als die Spitze des Kölner Doms (157 Meter) oder des Ulmer Münsters, das mit seinen 161 Metern Höhe immerhin der höchste Sakralbau der Republik ist. In dieser schwindelerregenden Höhe erst setzt der Rotor an, der wiederum einen Durchmesser von 162 Metern hat. Das Windrad kommt also auf eine Gesamthöhe von 250 Metern. Damit ist es sechs Mal so hoch wie die Trierer Mariensäule. Ein neuer Rekord?