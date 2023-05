Festivals in der Region Diese Open-Airs erwarten uns im Sommer

Den Start in die Festival-Saison in der Region macht das Iron Fest Open Air. Ab dem 01. Juni gibt es drei Tage lang harte Gitarrenriffs auf die Ohren. Tickets für das Metal-Festival am Ohmbach See in der Westpfalz (bei Schönenberg-Kübelberg, Verbandsgemeinde Oberes Glantal) gibt es für 69,00 Euro. 23 Bands spielen an dem Wochenende in dem kleinen Ort in der Westpfalz. Mit am Start, ist die britische Heavy Metal Band „Tygers of Pan Tang“ und die Dortmunder Band „Angel Dust“.