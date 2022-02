Hiesige Verwaltungsgerichte am schnellsten

Koblenz Die wechselnden Corona-Regelungen bescheren Verwaltungsrichtern viel Arbeit. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien hat juristische Folgen. Die Zahl der Asylverfahren steigt wieder.

Die Verwaltungsgerichte in Rheinland-Pfalz sind bundesweit am schnellsten und stehen vor neuen Herausforderungen. Der Präsident des Oberverwaltungsgerichts (OVG) des Landes in Koblenz, Lars Brocker, sagte am Montag: „2021 und auch 2020 waren wir die schnellste Verwaltungsgerichtsbarkeit in ganz Deutschland.“ Es gehe um zügigen Rechtsschutz. Das OVG erklärte für Rheinland-Pfalz: „Im Jahr 2021 hat sich die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den Verwaltungsgerichten in Klageverfahren gegenüber dem Vorjahr deutlich verringert von 10,4 auf 6,7 Monate und im Bereich der Asylverfahren von 12,6 auf nunmehr 7,3 Monate.“