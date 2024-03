Bildung Hilfe für Lehrkräfte bei Extremismus und Antisemitismus

Die Lehrkräfte an den Schulen in Rheinland-Pfalz haben vom Bildungsministerium Informationen an die Hand bekommen, wie sie sich bei Extremismus, Rassismus oder Antisemitismus im Unterricht verhalten sollten. Das Schreiben an alle Schulleitungen und Lehrkräfte im Land solle für Handlungssicherheit sorgen, teilte das Ministerium am Freitag in Mainz mit. Das Schreiben war zusammen mit der Schulaufsicht ADD sowie dem Pädagogischen Landesinstitut verfasst worden.