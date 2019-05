später lesen „Hilfeschrei“ für das Klima: Höfken und Schüler debattieren Teilen

Erst ein lautstarker Protest auf der Straße, dann eine sachliche Debatte in einem Kino: Der Freitag stand in Mainz gleich mehrfach im Zeichen der Initiative „Fridays for Future“. Sie setzte sich hierzulande zum fünften Mal in diesem Jahr für mehr Tempo im Klimaschutz ein. dpa