Ermittlung zur Ahr-Flut Hinterbliebene richten sich an Justizminister

Hinterbliebene der tödlichen Flutkatastrophe von 2021 haben sich mit einem Antrag an den rheinland-pfälzischen Justizminister Herbert Mertin (FDP) gewandt. Darin fordern sie die Aussetzung des Ermittlungsverfahrens und die Auswechslung der Staatsanwälte, wie ihr Anwalt Christian Hecken am Mittwoch in Koblenz sagte. Die zuständigen Staatsanwälte sollen demnach wegen Befangenheit durch „unabhängige Staatsanwälte“ ersetzt werden. Der Brief sei am Montag per Fax an das Justizministerium geschickt worden.