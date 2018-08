später lesen Hinz macht Druck für Dieselnachrüstung FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Twittern

Teilen



Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) macht wenige Wochen vor der Verhandlung über ein mögliches Dieselfahrverbot im Land Druck für eine technische Nachrüstung der Fahrzeuge. In einem der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Wiesbaden vorliegenden Brief forderte die Grünen-Politikerin Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nachdrücklich auf, diese Hardware-Nachrüstung bei den Fahrzeugherstellern einzufordern. dpa