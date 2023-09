Ständig auf fremde Hilfe angewiesen Hirnschaden nach Corona-Impfung - Wie eine Familie damit lebt

Trier/Mainz · Millionen haben sich gegen Corona impfen lassen und nur leichte Nebenwirkungen verspürt. In wenigen Fällen aber kam es zu schweren Schädigungen, die bei den Betroffenen bis heute das Leben auf den Kopf stellen. So bei Familie Klöckner in Trier.

07.09.2023, 09:13 Uhr

Foto: dpa/Harald Tittel

Von Birgit Reichert, dpa

Seit einer Corona-Impfung Anfang März 2021 ist bei Familie Klöckner in Trier alles anders. Mandy Klöckner, damals 46 Jahre alt, gehörte als Erzieherin in einem Kindergarten zu einer Gruppe, die relativ früh nach dem Impfstart geimpft wurde. Sie bekam den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca - und erlitt einen schweren Impfschaden: Im Gehirn kam es zu einer Sinusvenenthrombose, einer gefährlichen Verstopfung der Venen, mit Blutplättchenmangel, an der sie fast gestorben wäre.