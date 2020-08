Historiker untersuchen Schicksal von „Amerikanerkindern“

Mainz Wer an Mosel, Rhein oder im Westerwald lebt, hat vielleicht familiäre Bindungen in die USA, ohne es zu wissen - nach dem Ersten Weltkrieg waren Beziehungen zu US-Soldaten ein Tabu. Ein Forschungsprojekt geht ihren Spuren nach.

Der vor 100 Jahren in Andernach geborene Schriftsteller Charles Bukowski war eines von vielen „Amerikanerkindern“: Diesen Kindern aus Verbindungen mit US-Soldaten im amerikanischen Besatzungsgebiet nach dem Ersten Weltkrieg widmet sich jetzt ein Forschungsprojekt des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz.

„Der Generation der Enkel ist es egal, ob das damals ein One-Night-Stand oder eine echte Liebesbeziehung war“, erklärt Sprenger. „Durch den zeitlichen Abstand findet auch eine Enttabuisierung statt.“ Er stehe nun in Kontakt mit einigen Menschen aus Rheinland-Pfalz, die ihren Großvater und ihre Verwandten in den USA suchten. „Manchen deutschen Familien an Mosel, Rhein und im Westerwald sowie Familien in den USA ist bis heute nicht bekannt, dass sie - gleichsam als eine Spätfolge dieser Jahre - miteinander verwandt sind.“