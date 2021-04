Historiker Wolfgang Leonhard wäre 100 Jahre alt geworden

Manderscheid Er war zunächst ein begeisterter Kommunist, Helfer der DDR-Gründer und später ein ausgewiesener Kritiker der Sowjetunion: Der vor knapp sieben Jahren gestorbene Historiker und Publizist Wolfgang Leonhard wäre an diesem Freitag (16.

April) 100 Jahre alt geworden. Er lebte die letzten Jahre in seinem Haus in Manderscheid in der Eifel - und war als Russlandexperte und wichtiger Zeitzeuge bis ins hohe Alter sehr gefragt.

Der in Wien geborene und in Moskau aufgewachsene Leonhard war am 17. August 2014 nach schwerer Krankheit in der Eifel gestorben. In Gedenken ist nach Angaben der Witwe Elke Leonhard am 3. Mai eine Veranstaltung in Berlin geplant.