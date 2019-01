später lesen „Hitler-Glocke“: Termin für Infotafel noch nicht bekannt FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Für die sogenannte Hitler-Glocke in ihrer evangelischen Kirche rechnet die pfälzische Gemeinde Herxheim am Berg weiter mit einer erklärenden Infotafel. Ein Termin sei noch nicht festgelegt, verlautete am Montag aus der örtlichen Verwaltung. dpa