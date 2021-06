Hitschler führt SPD-Landesliste für Bundestagswahl an

Thomas Hitschler (SPD) sitzt zu Beginn des Landesparteitages der Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz auf dem Podium. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorst/dpa

Gensingen Die rheinland-pfälzische SPD hat den Bundestagsabgeordneten Thomas Hitschler auf Platz eins der Kandidatenliste für die Bundestagswahl gewählt. Der 38 Jahre alte Pfälzer und Sprecher der Landesgruppe in der Bundestagsfraktion erhielt am Samstag 184 von 194 Stimmen.

Das war auch das beste Ergebnis der 15 ersten Kandidaten auf der Liste, die auch direkt in den Wahlkreisen antreten.

Insgesamt 24 Kandidaten haben die Sozialdemokraten am Samstag in Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) auf die Liste ihre Landes für die Bundestagswahl im September gesetzt. Dazu waren sie wegen der Pandemie zu einem Open-Air-Parteitag in der Nahetal-Arena zusammen gekommen. Zur Abstimmung stand ein Listenvorschlag des SPD-Landesvorstands. Unter den 24 Kandidierenden sind 8 Frauen. Bis Platz elf wechseln sich Frauen und Männer ab.