Hitze an Rhein und Saar hält an: Unwetter erwartet

Dunkle Gewitterwolken ziehen über ein Feld. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Offenbach Die Sommerhitze bringt die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland weiter zum Schwitzen. Auch an diesem Montag werden Höchstwerte bis zu 36 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach berichtete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa