Hitze im ganzen Land: 38,2 Grad in Trier

Ein Mann taucht in einem Freibad bei hochsommerlichen Temperaturen in das kühle Wasser. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Offenbach/Trier Bei Temperaturen bis über 38 Grad Celsius sind die Menschen in Deutschland am Samstag ins Schwitzen gekommen. Der höchste Wert wurde nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes an der Wetterstation Trier-Petrisberg (Rheinland-Pfalz) mit 38,2 Grad gemessen.

Das war aber kein neuer Höchstwert für dieses Jahr - den gab es am 31. Juli mit 38,5 Grad im südbadischen Rheinfelden. Auch in Trier-Petrisberg lag der Höchstwert an diesem Tag mit 38,4 etwas höher.

Bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad suchten viele am Samstag Abkühlung im Freibad, in einem See oder an den Küsten - oder vermieden längere Aufenthalte im Freien und blieben lieber zu Hause. Auch in den kommenden Tagen dürfte es ziemlich heiß bleiben, teilweise sogar nachts.