später lesen Hitze in Rheinland-Pfalz hält an FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Twittern

Teilen



Das Grillwetter bleibt: Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz liegen weiter bei bis zu 30 Grad. Am Sonntag werde es heiter bis sonnig und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In der Eifel werden bis zu 24 Grad, am Oberrhein bis zu 30 Grad erwartet. dpa