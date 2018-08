später lesen Hitze macht Vögeln zu schaffen: Mehr Tiere aufgepäppelt FOTO: Soeren Stache FOTO: Soeren Stache Teilen

Auch die Vögel leiden unter der Hitze: Mehr als 1300 Wildvögel sind im laufenden Jahr in der zentralen Auffangstation des Saarlandes in Püttlingen versorgt und aufgepäppelt worden. Viele Vögel seien wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit in Not geraten, teilte das saarländische Umweltministerium am Dienstag mit. dpa