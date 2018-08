später lesen Hitze setzt auch Friedhof-Besuchern in Rheinland-Pfalz zu FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Die Hitze macht in Rheinland-Pfalz auch Besuchern und Gärtnern auf Friedhöfen zu schaffen. Man versuche die Beisetzungen in die frühen Morgenstunden zu legen, sagte ein Sprecher der Stadt Mainz am Dienstag. dpa