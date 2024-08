Deutscher Wetterdienst Hitze und Unwetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Am Mittwoch steigen die Temperaturen wieder an. Die Höchsttemperaturen von 25 bis 31 Grad kommen zwar nicht an die Werte des Vortages heran, dennoch wird es sommerlich heiß. Dem DWD zufolge bringt das schwüle Wetter wieder Unwetter in Form von Gewittern, Starkregen und Hagel. In manchen Regionen könnten Sturmböen dazukommen.