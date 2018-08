später lesen Hitzewelle: BASF muss Teile der Produktion drosseln FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Aufgrund der andauernden Sommerhitze und des gesunkenen Rheinpegels muss der Chemiekonzern BASF Teile der Produktion am Standort Ludwigshafen drosseln. Daher könne es in den kommenden Tagen Lieferengpässe geben, teilte das Unternehmen am Freitag mit. dpa