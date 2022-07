Wettervorhersage : Hitzewelle in Rheinland-Pfalz und im Saarland: Bis 40 Grad

Offenbach Zu Beginn der Woche steht Rheinland-Pfalz und dem Saarland eine Hitze-Episode ins Haus. Am Montag ist es sonnig bei Höchstwerten zwischen 32 und 37 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte.

Der heißeste Tag der Woche wird demnach der Dienstag: Die Temperaturen erreichen verbreitet 35 bis 39 Grad. An Mosel, Saar und Rhein sind lokal 40 Grad möglich. Es bleibt sonnig und trocken.

Der Wetterdienst hat den Waldbrandgefahren-Index für einige Gebiete im Westen und Südosten von Rheinland-Pfalz am Dienstag auf die höchste Stufe 5 gesetzt. Dort besteht demnach eine „sehr hohe“ Gefahr für Waldbrände. Für die übrigen Regionen gilt die Stufe 4, also eine „hohe“ Gefahr. Im Saarland herrscht überwiegend die Stufe 4, im Westen des Landkreises Merzig-Wadern die höchste Stufe 5.

Für Mittwoch erwarten die DWD-Meteorologen wechselnde bis starke Bewölkung und gebietsweise Schauer oder Gewitter, die teils kräftig ausfallen könnten. Die Temperaturen erreichen maximal 28 bis 33 Grad, in Hochlagen der Eifel 25 Grad. Am Donnerstag soll es bei Werten zwischen 26 und 32 Grad meist trocken und bewölkt bleiben.

