Hobby-Historiker für Arbeit zu jüdischer Geschichte geehrt

Für ihre Recherchen zur jüdischen Vergangenheit in ihren Heimatorten werden an diesem Montag (22. Januar) Menschen aus ganz Deutschland in Berlin geehrt. Die Obermayer-Stiftung wird den German Jewish History Award im Abgeordnetenhaus an Hobbyhistoriker aus Berlin, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verleihen. Für besondere Leistungen werde die Schriftstellerin und Holocaust-Überlebende Margot Friedländer gewürdigt, teilte die Stiftung mit. dpa