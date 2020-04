Hobbyrennfahrer rasen wieder über den Nürburgring

Eine Glasscheibe mit dem Logo der Rennstrecke Nürburgring. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild

Nürburg Mitten in der Corona-Krise sind am Donnerstag wieder die ersten Hobbyrennfahrer am Nürburgring an den Start gegangen. „Die Touristenfahrten sind angelaufen“, sagte ein Sprecher. Allerdings in Zeiten des hochansteckenden Coronavirus mit einem kontaktlosen Konzept: Die Kunden könnten sich online ein Guthaben laden und berührungslos zahlen.



