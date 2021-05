Hoch fordert verlässliche Impfstofflieferungen

Mainz Aufhebung der Impf-Prioritäten, Impfstoff für Jugendliche reservieren und Betriebsärzte einbeziehen: Gesundheitsminister Spahn weitet die Impfkampagne immer weiter aus. Jede Impfung ist wichtig - aber es fehlt noch immer genügend Stoff.

Der neue Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz, Clemens Hoch, fordert vom Bund mehr Transparenz bei den Impfstofflieferungen. Sie müssten mit mehr Vorlauf planbar für jede Woche verlässlich feststehen, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weckt eine sehr große Erwartungshaltung“, sagte Hoch zu dessen Ankündigungen. Der CDU-Politiker will trotz Impfstoffknappheit von 7. Juni an auch Betriebs- und niedergelassenen Privatärzten das Impfen ermöglichen, die Priorisierung aufheben und Impfstoff für Kinder und Jugendliche reservieren. „Ohne ein geordnetes Verfahren macht es das für alle schwierig“, sagte Hoch.