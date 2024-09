Teilentschuldung Hoch: Gigantischer Kraftakt des Landes bei Unimedizin

Er gehe davon aus, dass der Vorstand bis Ende dieses Jahres ein belastbares Konzept vorlegen werde, damit in fünf Jahren operativ eine schwarze Null geschrieben werde, es also keinen Fehlbetrag am Jahresende mehr gibt. Mit der aktuellen Verschuldung und der damit zusammenhängenden Zinslast, die ungefähr doppelt so hoch ist wie der Betrag der Teilentschuldung, wäre dieser Weg nicht gangbar, sagte der Minister.