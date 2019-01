Hochhaus auf Mainzer Uni-Campus wird abgerissen

Ein 14-stöckiges ehemaliges Studentenwohnheim auf dem Mainzer Uni-Campus wird doch nicht Teil eines neuen Medienhauses, sondern abgerissen. Untersuchungen der Gebäudesubstanz hätten ergeben, dass die Betonqualität schlecht und eine Sanierung des sogenannten Inter-I-Hochhauses nicht wirtschaftlich sei, teilte das rheinland-pfälzische Finanzministerium am Mittwoch in Mainz mit. dpa

Mit dem Rückbau wird es voraussichtlich im kommenden Jahr losgehen. Zuvor hatte die Mainzer „Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.

Ursprünglich sollte das in den 1960er Jahren gebaute Inter I grundüberholt und Teil eines neuen Medienhauses werden, in dem sämtliche Medienfächer der Johannes Gutenberg-Universität und der Hochschule Mainz gebündelt werden. Nebenan sollte ein neues Medientechnikzentrum entstehen. Stattdessen plant der Landesbetrieb Bau (LBB) nun einen Neubau in zentralerer Campus-Lage. Baustart soll laut Ministerium dort 2020 oder 2021 sein.

Auf dem ursprünglich für das Medientechnikzentrum vorgesehenen Gelände steht das Gebäude des linksalternativen Vereins Haus Mainusch. Eine Duldung dafür hatte die Uni schon mehrfach verlängert, die aktuelle läuft Ende Juni aus. Finanzstaatssekretär Stephan Weinberg (SPD) sagte, die neue Planung bedeute nicht, dass das Haus Mainusch nun bleiben werde. Das dortige Gelände sei nach wie vor für Hochschulzwecke vorgesehen.

Bericht Allgemeine Zeitung

Haus Mainusch