20 Wochen Wartezeit Dem Handwerk geht's nirgendwo im Land so gut wie in der Region Trier

Nach der aktuellen Konjunktur gefragt, fällt den meisten Experten und Unternehmern derzeit eher die Kinnlade nach unten. Ein breites Grinsen ist derzeit beim regionalen Handwerk allerdings auch nicht zu übersehen. Denn die Betriebe an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück zeigen sich in der aktuellen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer zu 85,2 Prozent zufrieden mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Das ist angesichts der Krise am Bau in Deutschland, aber auch im benachbarten Luxemburg, das bereits fast 1.300 Jobs in der Baubranche verloren hat, geradezu sensationell. Zudem kommt hinzu, dass dies landesweit in Rheinland-Pfalz aktuell der Spitzenwert ist. Und: Der Wert hat sich seit dem Frühjahr 2023 um 0,6 Prozent gesteigert. „Wir waren selbst ein wenig überrascht, aber die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache“, sagt Matthias Schwalbach, Konjunkturexperte der Handwerkskammer (HWK) Trier.