2019 fertiggestellt So viel hat die Hochmoselbrücke gekostet

Wie teuer war eigentlich der Hochmoselübergang? Obwohl schon seit 2019 Autos und LKW über die neue Bundesstraße und die riesige Moselbrücke rollen, gibt fast fünf Jahre später noch immer keine abschließende Antwort auf diese Frage. Denn noch immer sind die Verträge laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) nicht fertig abgerechnet. Ein endgültiger Schlussstrich könne wohl erst in ein paar Jahren gezogen werden, heißt es vom LBM, der kürzlich heftige Kritik des rheinland-pfälzischen Rechnungshofs einstecken musste. Dieser hatte dem Trierer LBM ein schlechtes Zeugnis für seine Bauprojekte in der Region ausgestellt. Aus gleich mehreren Gründen: Bei einem Großteil der Arbeiten werde die geplante Bauzeit überschritten. Und zwar im Schnitt um 162 Werktage – also deutlich mehr als ein halbes Jahr. Zudem werde jedes zweite Bauvorhaben mindestens um ein Viertel teurer als geplant. Manche kosteten gar doppelt so viel wie kalkuliert. Auch bei der Überprüfung der Rechnungen schnitt der Landesbetrieb schlecht ab: Mitunter rechne er erst drei Jahre nach Fertigstellung der Maßnahme (oder noch später) endgültig ab, kritisierten die Prüfer.