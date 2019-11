Zeltingen-Rachtig Ein neuer Aussichtssteg bietet bald spektakuläre Blicke auf die Hochmoselbrücke.

Inzwischen gibt es zwar ordentlich was zu gucken: Die imposante, 1,7 Kilometer lange und 160 Meter hohe Hochmoselbrücke steht. Was noch fehlt ist allerdings der versprochene Panoramaparkplatz „Moselblick“ auf der Hunsrückseite der Brücke, von dem aus man das umstrittene Bauwerk betrachten kann: vielleicht voller Bewunderung für die Ingenieurskunst, vielleicht voller Abscheu vor so viel Beton, sicher aber voller Neugierde auf eine einzigartige Brücke, die Hunsrück und Eifel miteinander verbindet. In der Gemeinde Zeltingen-Rachtig ärgert mancher sich nach Jahren enormer Belastungen durch Baulärm und -schmutz darüber, dass das Freizeitgelände nicht längst schon fertig ist. War das alte Freizeitareal samt Grillhütte doch für die neue Bundesstraße gewichen. „Es hieß immer, die neue Schutzhütte steht, wenn die Brücke fertig ist“, sagt Ortsbürgermeisterin Bianca Waters.