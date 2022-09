Analyse : Hochmoselübergang: So viel Verkehr herrscht wirklich auf der Riesenbrücke

Zeltingen-Rachtig/Ürzig Jahrelang wurde über das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Megaprojekts Hochmoselübergang gestritten. Steuerzahler müssen dafür inzwischen mehr als eine halbe Milliarde Euro berappen. Neue Verkehrszahlen lassen nun tatsächlich am überregionalen Nutzen der immensen Investition zweifeln. Eine Analyse.

So entspannt wie auf der neuen B 50 fährt es sich nur auf den wenigsten Straßen der Republik. Während man sich auf der Hunsrückhöhenstraße hinter LKW-Kolonnen über steile Berge und durch scharfe Kurven quält, weil der Gegenverkehr das Überholen gefährlich bis unmöglich macht und in der Dämmerung noch dazu jederzeit ein Reh aus dem Wald auf die Straße springen könnte, gleitet man auf dem Hochmoselübergang in sanften Schwüngen mit konstanter Geschwindigkeit unbehelligt über leere Asphaltweiten und die sanft gewellte Fahrbahn einer der spektakulärsten Brücken Deutschlands. Wie weit der Himmel so hoch über dem Moseltal ist! Kein Gegenverkehr, kein Stau und Dank des kilometerlangen Wildkatzenzauns auch garantiert kein Wild.