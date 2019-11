Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr : Hochmoselbrücke: Nach der Freigabe wird weitergebaut

Foto: dpa/Thomas Frey

Zeltingen-Rachtig Kaum wird er freigegeben, schon ist er wieder halbseitig gesperrt: Die Arbeiten am Hochmoselübergang sind noch nicht abgeschlossen. Nach heftiger Kritik am Chaos beim Bürgerfest, regelt der LBM bei der öffentlichen Verkehrsfreigabe am Donnerstag einiges anders.

Kurz nach der für Donnerstag geplanten Freigabe wird ein Teil des Hochmoselübergangs einseitig gesperrt, um weitere Arbeiten auszuführen.

Der LBM bestätigte am Dienstagmorgen eine Pressemitteilung der Bürgerinitiative Pro Mosel, in der diese von einer halbseitigen Sperrung sprach.

Lesen Sie auch Freizeit : Hunsrückseite wird zum Ausflugsziel (Update)

Foto: TV/Bernhard Heller/Portaflug 7 Bilder Luftbilder vom Bürgerfest auf dem Hochmoselübergang.

Die Pressestelle des LBM teilt auf TV-Anfrage folgendes mit: „Die Schutzplankenarbeiten sind leider noch nicht ganz vollständig abgeschlossen.“ Am Tag der Verkehrsfreigabe werde noch ein Stück von 300 Metern auf der Hunsrückseite geschlossen, bevor die Strecke gegen Abend vollständig dem Verkehr übergeben werden könne. Dann verbleibe noch ein Teilstück von 1000 Metern, ebenfalls auf dem Hunsrücksporn.

Dort werde in den kommenden Wochen tatsächlich eine Fahrspur gesperrt. „Das hat aber in der ersten Woche für den Verkehrsfluss überhaupt keine Bedeutung“, teilt LBM-Sprecherin Verena Blümling mit.

Lesen Sie auch Verkehr : Die Eifelseite bleibt schwierig und teuer

Ansonsten könne es im nächsten Frühjahr auf der Eifelseite zu einzelnen Tagesbaustellen kommen, um „Gewährleistungsschäden“ zu beheben. „Diese gehen auf Kosten der verursachenden Firmen, werden aber auch keine größere Beeinträchtigung darstellen“, teilt Blümling mit.

In diesem Punkt sind die Planer und Gegner des 483 Millionen Euro teuren Großprojekts ausnahmsweise mal einer Meinung. Auch die Brückengegner rechnen nicht mir Stau: „Die kurz nach der Eröffnung geplante halbseitige Sperrung der Hochmoselbrücke zwecks Reparaturarbeiten wird durch einen reibungslosen Verkehrsfluss aufzeigen, dass das Bauwerk völlig überdimensioniert ist und auch aus diesem Grunde niemals hätte gebaut werden dürfen“, schreibt Georg Laska, ehe er die „Entzauberung der einzigartigen Kulturlandschaft der Moselschleife, die Zerstörung des Naherholungsgebiets Moselsporn und die Verschwendung von einer halben Milliarde Euro Steuergeld“ betrauert.

Wer es gar nicht erwarten kann, mit seinem eigenen Auto über den 25 Kilometer langen Hochmoselübergang zu fahren, hat dazu am kommenden Donnerstag die Gelegenheit – nur kurz nachdem Ministerpräsidentin Malu Dreyer das Band durchschnitten hat. Denn jeder Interessierte ist zur Verkehrsfreigabe eingeladen, die am Donnerstag um 13 Uhr auf der Hunsrückseite startet. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Verkehrsminister Dr. Volker Wissing und Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, werden die Strecke nach einigen Reden offiziell eröffnen. Im Konvoi geht es anschließend über die Hochmoselbrücke zu einem Fest-Imbiss ins Eventum in Wittlich.

Nach der heftigen Kritik, die es wegen Chaos und Sicherheitsmänglen beim großen Bürgerfest auf der Brücke gab, wird der LBM diesmal einiges anders organisieren. Anders als beim Bürgerfest darf nicht mehr auf der Zufahrtsstrecke geparkt werden.

Die Hochmoselbrücke ist eingebettet in die rund 25 Kilometer lange B50 neu zwischen der A1 bei Wittlich in der Eifel und dem Anschluss zur alten B 50 bei Longkamp im Hunsrück. Der zweite rund 16 Kilometer lange Ausbauabschnitt liegt zwischen Longkamp und dem Flughafen Hahn und wird derzeit geplant.

Wer bei der Eröffnung dabei sein möchte, sollte sich gut über Parkmöglichkeiten und Anreise informieren. Folgendes teilt der LBM dazu mit: „Aufgrund der Erfahrungen vom Bürgerfest wird das Parken neu geordnet und eine neue Anfahrt zum Bandschnitt empfohlen: Die Hauptzufahrt erfolgt über die neue Anschlussstelle B50 neu/ B269 zwischen Longkamp/ Kommen und dem Kreisverkehrsplatz Blockhaus (B269/ L158). Die Parkanordnung erfolgt auf der Richtungsfahrbahn Wittlich. Ein Parken auf dem Mosel-Zubringer - analog dem Bürgerfest – ist nicht erlaubt (eine Zufahrt ist möglich).