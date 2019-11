Ürzig Die Überwachung des rutschgefährdeten Eifelhangs kostet 80 000 Euro pro Jahr. Eine gute Nachricht ist: Die Riesendübel wirken.

Als wäre es nicht schon spannend genug, eine 1,7 Kilometer lange und 160 Meter hohe Brücke zu bauen. Die Trasse des Hochmoselübergangs wurde auch noch so gewählt, dass die Pfeiler an der Eifelseite in extrem schwierigem Baugrund stehen. Statt festen Felses bietet dieser Hang eine Vielzahl bröseliger Materialien, immer wieder kam es zu Rutschungen und noch dazu kriecht der Berg ganz langsam abwärts.

Der Ürziger Hang ist mit keinem anderen Moselhang zu vergleichen. Dort – und nur dort – stoßen Moseltal und der tektonische Graben namens Wittlicher Senke unmittelbar aufeinander. Ist das Moseltal überwiegend von devonischem Schiefer geprägt, so finden sich am Ürziger Hang auf engstem Raum eine Vielzahl ganz verschiedener Gesteine: ein Großteil besteht aus Schiefer, der über die Jahrtausende hinweg fein geraspelt wurde. In dieser Masse schwimmen haushohe Schieferblöcke. Eine Verbindung zum festen Untergrund besitzen diese nicht. Darüber liegt ein bröseliges rotes Vulkangestein und darüber das Konglomerat des Rotliegenden – ein Gemisch aus groben Geröllen und lehmigem Sand. Ein extrem schwieriger Baugrund.

Mit Hilfe zahlreicher Messsysteme beobachtet der LBM seitdem, was sich am Eifelhang tut: An sechs Stellen werden die Grundwasserstände beobachtet. 15 über den Hang verteilte Neigungsmesser können Verschiebungen des Erdreichs registrieren. Auch vier Dehnungsmesser, die an den Baugrubenwänden der Pfeiler befestigt wurden, zeigen, wenn es zu Bewegungen kommt. Hinzu kommen 86 Ankerkraftmessdosen an ausgewählten Stahlseilen, die die Baugruben der Pfeiler und die Dübelschächte im Berg verankern. Regelmäßig wird gemessen, wie hoch der Druck in den mit Öl gefüllten Geräten ist, die so ebenfalls Auskunft über Verschiebungen geben.