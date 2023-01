Erwartungen nicht erfüllt : Wenig Verkehr auf dem Hochmoselübergang – Wird die B 50 zum Flughafen Hahn trotzdem ausgebaut?

Hier ist die neue B 50 schon vierspurig. Zwischen dem Hochmoselübergang und dem Flughafen Hahn soll sie es noch werden. Foto: Portaflug Foto: Portaflug

Trier/Koblenz Für 146 Millionen Euro soll die neue B 50 zum Flughafen Hahn vierspurig werden. Ein Verkehrsexperte sagt: Das lohnt sich nicht. Was sagen Mainz und Berlin?

Die Krisen haben das Leben unheimlich teuer gemacht. Das merkt auch der deutsche Staat, der für Gas- und Strompreisbremse, für ein höheres Wohn- und Bürgergeld, für eine bessere Ausstattung der Bundeswehr, ein 49-Euro-Ticket oder die Energiewende richtig viel Geld ausgeben will.

Haben alte Prioritäten da Bestand? Ist es weiter von „höchster Dringlichkeit“, die neue B 50 zwischen dem Hochmoselübergang bei Longkamp und dem insolventen Flughafen Hahn vierspurig auszubauen – so wie es im Bedarfsplan des Bundes vorgesehen ist? Eine Strecke, auf der nicht einmal halb so viel Verkehr herrscht, wie einst prognostiziert worden war. Ein Projekt, das laut Landesbetrieb Mobilität (nach aktuellem Stand) immerhin rund 146 Millionen Euro kosten soll. Steht dieses Projekt trotz aller Krisen weiter ganz oben auf der Prioritätenlisten des Bundesverkehrsministerium?

Verkehrsprofessor Juchelka: Ausbau der B 50 ist nicht notwendig

Ausgewiesene Verkehrsexperten zweifeln ohnehin an dem Sinn des Ausbaus. „Es gibt in der Verkehrs- und Infrastrukturplanung eigentlich ein Grundgesetz: Infrastruktur generiert Verkehr, das heißt, neue Straßen lassen auch zusätzlichen Verkehr entstehen“, sagt Rudolf Juchelka, Professor für Verkehrsgeografie an der Uni Duisburg-Essen. Überraschend beim Hochmoselübergang und der neuen B 50 sei der Effekt, „dass diese Grundregel nicht gilt. Das bestätigt nur grundlegend die fehlende Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit dieser Strecke“, betont Juchelka, nachdem er sich die jüngsten Verkehrszählungen angesehen hat.

So sehr regionale Pendler und Betriebe auch von der 2019 eröffneten Hochmoselbrücke und der schnelleren Verbindung zwischen Eifel und Hunsrück profitieren, so wenig haben die Prognosen, mit denen die Landesregierung und der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Großinvestition stets begründeten, mit der nun vorgefundenen Realität zu tun.

Verkehrszählung auf dem Hochmoselübergang: Nicht einmal halb so viele Fahrzeuge wie prognostiziert

2009 hatte der LBM nach einer Verkehrsuntersuchung vorhergesagt, dass 2025 auf dem Hochmoselübergang 25.100 Fahrzeuge pro Tag unterwegs sind, mehr als 6000 davon LKW. Noch ist nicht 2025. Wenn diese Zahlen noch wahr werden sollen, müsste der insolvente Flughafen Hahn allerdings in den nächsten zwei Jahren einen ganz schönen Höhenflug hinlegen.

Extra Bauabschnitte B 50: Verkehr und Kosten Die Bundesstraße 50 soll zwischen dem 2019 fertiggestellten Hochmoselübergang und dem Flughafen Hahn in drei Abschnitten vierspurig ausgebaut werden: B 50, Longkamp bis „Zolleiche“: Die Kosten für diesen fünf Kilometer langen Abschnitt werden vom LBM derzeit auf 63,2 Millionen Euro geschätzt. Verkehrs-Prognose für 2030: 20.070 bis 20.790 KFZ/Tag, Davon LKW: 25 bis 28 Prozent. Das Genehmigungssverfahren soll 2023 beginnen. B 50, Bahnhof Zolleiche bis Kreisgrenze“ (4,6 Kilometer): Die Kosten werden auf 47,3 Millionen Euro geschätzt. Verkehrs-Prognose 2030: 19.060 bis 20.670 KFZ/Tag, davon 28 bis 30 Prozent LKW. Das Vorhaben ist genehmigt, Klagen sind aber möglich. Geld hat der Bund noch keines bereitgestellt. B 50 zwischen Kreisgrenze und Flughafen Hahn“ (6,1 Kilometer): Geschätzte Kosten: 35,8 Millionen Euro. Verkehrs-Prognose 2030: 21.730 bis 24.560 KFZ/Tag, davon 28 bis 30 Prozent LKW. Ein Genehmigungsentwurf liegt dem Bundesverkehrsministerium vor, das eigentliche Genehmigungsverfahren hat noch nicht begonnen.

Zuletzt waren auf der Strecke nämlich nicht einmal halb so viele Fahrzeuge unterwegs wie vorhergesagt und noch kein Drittel der LKW: 2021 hatte das Bundesverkehrsministerium auf der Hochmoselbrücke im Schnitt täglich 10.312 Fahrzeuge gezählt. Darunter 1664 LKW.

Hochmoselübergang: Strecke ist länger – Speditionen meiden Umwege

„Der Lückenschluss setzt auf das Prinzip Hoffnung“, sagt Verkehrsprofessor Juchelka. Aber die verkehrliche Realität sei eine andere: „Bei Speditionen gilt: Zeit und Strecke sind Geld“.

Und weder bei der Fahrtzeit, noch bei den Kilometern bietet die neue Verbindung Vorteile gegenüber den alten, eingefahrenen Routen, wenn man von den belgischen und niederländischen Nordseehäfen Richtung Rhein-Main-Gebiet rollt. Und das, obwohl das Großprojekt seit 1968 extra als Fernstraßenverbindung zwischen diesen Polen gebaut wurde. Wer von Rotterdam nach Mainz will, müsste einen 50 Kilometer langen Umweg in Kauf nehmen, um über den Hochmoselübergang zu fahren. Das machen Speditionen im Normalfall nicht. Schon gar nicht bei den aktuellen Spritpreisen.

Stau am Kreisverkehr: LBM sieht jetzt schon Notwendigkeit, die B 50 auszubauen

Dennoch hält der Landesbetrieb Mobilität an den Ausbauplänen fest. Etwas anderes bleibt ihm auch gar nicht übrig. So betont der LBM, dass der Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen als Anlage des Fernstraßenausbaugesetzes Gesetzescharakter habe. Und in diesem Bedarfsplan ist die neue B 50 als Projekt mit höchster Dringlichkeit eingestuft, oder wörtlich als „laufend und fest disponiert“.

Der Landesbetrieb sieht an manchen Stellen jetzt schon den Bedarf, die Strecke auszubauen. So sei der Verkehrskreisel am Archäologiepark Belginum in den Spitzenstunden überlastet. Dieser sei auch nur als Zwischenlösung konzipiert worden.

Zudem gehen die Verkehrsplaner davon aus, dass der Verkehr seit 2019 von der Pandemie und den vielen Lieferkettenproblemen beeinträchtigt wurde. „Wir gehen von einem stetigen Wachstum in Richtung der prognostizierten Zahlen aus“, teilt der LBM mit.

Eine solche Entwicklung sei auch bei anderen neuen Straßen zu beobachten. Sobald die B 50 vierstreifig ausgebaut sei, würden auch Navigationsgeräte diese alternative Strecke empfehlen, heißt es aus Koblenz.

Etwas, woran Verkehrswissenschaftler Juchelka nicht glaubt, da die Strecke ja dennoch länger bleibt als die Alternativrouten.

Das sagt das Bundesverkehrsministerium zum geplanten Ausbau der B 50

Aber was sagt das Bundesverkehrsministerium zu alledem? Haben die Verkehrszählungen, die Krisen und die politischen Debatten innerhalb der Ampelkoalition die Prioritäten geändert?

Die Antwort aus Berlin besteht aus zwei sehr unterschiedlichen Aussagen und lässt daher jede Menge Interpretationsspielraum:

Einerseits teilt das Verkehrsministerium von Volker Wissing (FDP) klipp und klar mit, der vierspurige Ausbau der B 50 sei als „Fest disponiertes Vorhaben“ eingestuft. Damit bestehe „ein parlamentarischer Auftrag, das Vorhaben zu planen und entsprechend den Finanzierungsmöglichkeiten zu realisieren“.

Andererseits teilt eine Ministeriumssprecherin mit, dass der gesamte Bedarfsplan aktuell turnusgemäß daraufhin überprüft werde, ob er an die Verkehrsentwicklung angepasst werden muss – was auch bereits als Vorbereitung für den im Koalitionsvertrag vorgesehenen Bundesverkehrswege- und -mobilitätsplan 2040 diene. Auch die Bewertungsmethodik werde geändert.

Bis Anfang 2024 soll die Überprüfung abgeschlossen sein und diese gebe dann auch Hinweise darauf, ob es bei dem „Ausbauumfang“ einzelner Projekte bleibe oder nicht.