2008 ließ der LBM prognostizieren, wie der Hochmoselübergang die Verkehrsströme ändert. Für 2025 rechnet er mit 25 100 Fahrzeugen auf der neuen B 50 – ein Viertel davon LKW. Der Verkehr in anderen Gemeinden werde abnehmen: in Mühlheim und bei Osann-Monzel um 50 Prozent, bei Bombogen um 45 Prozent, bei Ürzig um 43 und in Bernkastel um 38 Prozent. Die Bürgerinitiative Pro Mosel zweifelt an diesen Zahlen, da die neue Trasse kaum Reisezeitgewinne bringe.